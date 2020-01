Seat Leon: nuovo teaser della quarta generazione

Di Dario Montrone martedì 14 gennaio 2020

Ecco in anteprima l'aspetto della zona posteriore della nuova Seat Leon, in arrivo a fine mese.



In attesa del debutto ufficiale, previsto per il prossimo 28 gennaio, è stato diffuso il nuovo teaser che anticipa lo stile della zona posteriore della nuova Seat Leon. Esteticamente, la quarta generazione della compatta spagnola rappresenterà l'evoluzione dell'attuale in termini di design.

Grazie alla piattaforma modulare MQB Evo, la nuova generazione della Seat Leon avrà maggiori dimensioni. La gamma comprenderà non solo la variante standard con il corpo vettura da hatchback a cinque porte, ma anche il modello Leon Sportstourer con la carrozzeria station wagon. La produzione, invece, sarà affidata nuovamente all'impianto iberico di Martorell.

Il designer Alejandro Mesonero-Romanos, direttore del Centro Stile di Seat, ha dichiarato che "La nuova Seat Leon è stata disegnata dal nostro team seguendo i canoni del coraggio e della semplicità ed è stata eseguita con forza e determinazione. Semplicità perché in Seat crediamo fermamente che, spesso, poche linee bastino per esprimere le cose. Determinazione e forza perché si tratta di alcuni degli attributi che rendono le nostre auto seducenti al primo sguardo, in modo riconoscibile".