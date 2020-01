Maserati: la gamma della versione speciale Royale in serie limitata

Di Dario Montrone lunedì 13 gennaio 2020

Ecco la speciale declinazione Royale delle Maserati Ghibli, Levante e Quattroporte, la cui produzione sarà limitata a soli 100 esemplari.

Per omaggiare la storica Quattroporte Royale del 1986, Maserati ha introdotto la versione speciale per i modelli Ghibli, Levante e Quattroporte, la cui produzione sarà limitata a soli 100 esemplari con le motorizzazioni 3.0 V6 a benzina da 250 CV o 430 CV di potenza e 3.0 V6 Diesel a gasolio da 250 CV o 275 CV di potenza.

Esteticamente, le Maserati Ghibli, Levante e Quattroporte nella speciale declinazione Royale saranno riconoscibili per le specifiche colorazioni Blu Royale e Verde Royale, nonché per i cerchi in lega da 21 pollici di colore antracite - modello Anteo per la Levante o Titano per le Ghibli e Quattroporte - abbinati alle pinze freno di colore argento.



Per quanto riguarda l'abitacolo, l'allestimento Royale per le Maserati Ghibli, Levante e Quattroporte prevede gli interni in Pelletessuta Zegna di colore cuoio o gli interni in pelle Pieno Fiore bicolore nero e cuoio, in abbinamento agli elementi in finitura High Gloss di colore Metal Net per la Levante Royale, Ebano per la Ghibli Royale e Black Piano per la Quattroporte Royale, più il badge "One of 100".

Inoltre, la dotazione di serie della versione speciale Royale comprende anche il tetto apribile elettrico, i vetri oscurati, l'impianto audio Bowers & Wilkins ed i pacchetti Cold Weather, Premium e Driving Asistance Plus. In arrivo nel corso del mese di marzo, le nuove Maserati Ghibli Royale, Levante Royale e Quattroporte Royale sono già in vendita rispettivamente a 104.700 euro, 111.600 euro e 137.300 euro.