Skoda Vision IN: la nuova concept per l'India

Di Junio Gulinelli lunedì 13 gennaio 2020

Sarà svelata a febbraio al Salone di Nuova Delhi e si baserà sulla piattaforma MQB A0 IN

Si chiamerà Vision IN ed è l’ultima concept car sviluppata da Skoda. La marca ceca la presenterà in anteprima mondiale al Salone di Nuova Delhi 2020, dal 5 al 12 febbraio, e il brand del Gruppo Volkswagen l’ha annunciata come una novità disegnata appositamente per il mercato indiano.

La nuova Skoda Vision IN, della quale sono stati svelati i primi bozzetti, entrerà in produzione nel 2020 e secondo il brand di Mladá Boleslav si tratta di un prodotto “solido, sorprendente e poderoso”. Misura 4,26 metri in lunghezza, dato che la posizionerebbe a metà tra il segmento delle utilitarie e quello elle compatte. La sua immagine per il momento mostra un frontale molto largo, una grande griglia e un profilo posteriore molto originale e con grande personalità.

Come parte del progetto INDIA 2.0, Skoda è la marca del Gruppo Volkswagen che si incaricherà di guidare questo mercato e con questo programma l’obiettivo di Wolfsburg è creare diversi modelli basati sulla piattaforma MQB A0 IN, una variante specifica per l’India della stessa architettura su cui si basano prodotti europei come la Seat Arona, la VW T-Cross, la Polo e la Seat Ibiza, così come la stessa Skoda Kamiq. La Skoda Vision IN sarà la prima ad adottare questo inedito pianale.