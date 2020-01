Mercedes-Benz Classe B: successo di mercato in Italia

Di Rosario Scelsi sabato 11 gennaio 2020

Il monovolume della "stella" si conferma come la "familiare" per la città più amata dagli italiani: nel 2019 sono state immatricolate in Italia quasi 9.000 Mercedes-Benz Classe B.

La nuova Mercedes-Benz Classe B ha guadagnato un posto luminoso nei bilanci 2019 della casa di Stoccarda. A premiarla sono stati i numeri di mercato, che ne hanno fatto la "familiare" da città più amata dagli italiani. Le cifre raccontano in modo chiaro il successo del monovolume compatto della "stella", che nel Belpaese si è confermato in cima alle preferenze di vendita, con 8.870 esemplari immatricolati durante lo scorso anno.

La vettura, nella sua interpretazione più recente, si offre allo sguardo con la veste più bella e sportiva di sempre, ma il progresso rispetto alla generazione precedente non è soltanto nel design, più dinamico che mai, ma anche nei contenuti tecnici, grazie all'innovativo sistema multimediale MBUX, disponibile di serie in tutte le versioni, in grado di combinare comandi intuitivi e naturali con un software intelligente, che apprende dall'esperienza.

Il pubblico italiano ha apprezzato le doti della nuova Mercedes-Benz Classe B, il cui look più coinvolgente non va ad incidere sulle tradizionali doti di abitabilità (ulteriormente migliorate) e sulla spiccata funzionalità del modello, che conserva la posizione di guida rialzata, molto apprezzata soprattutto dal pubblico femminile.

La nuova Classe B, leader del proprio segmento di mercato nel Belpaese, deve una parte del successo a una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP. Fra i nuovi propulsori, campioni di efficienza e sostenibilità, si distingue il due litri diesel OM 654q. La gamma si arricchirà presto anche della versione B 250 e: una plug-in hybrid benzina, con un'autonomia di 70 km in modalità 100% elettrica, caratterizzata da efficienza (1,6-1,4 l/100 km nel ciclo combinato) ed emissioni (36-32 CO2 g/km nel ciclo combinato) record.

L'offerta del monovolume Mercedes-Benz in esame si articola su quattro allestimenti, caratterizzati da una ricca dotazione di equipaggiamenti: si spazia dalla Executive alla Premium, passando dalla Sport e dalla Sport Plus, per soddisfare al meglio i bisogni dei singoli acquirenti, che possono scegliere nel ricco ventaglio la configurazione più adatta ai propri gusti o bisogni.