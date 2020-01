Honda: la Civic Type-R mostra il restyling al Salone di Tokyo

Di Tommaso Giacomelli venerdì 10 gennaio 2020

La Honda Civic Type-R restyling è stata presentata al Salone dell'Auto di Tokyo. La hatchback sportiva ha mostrato le rinnovate forme e i suoi nuovi contenuti.

Honda dopo aver dato una rinfrescata in tempi recenti alla versione standard della Civic, stavolta al Salone dell'auto di Tokyo ha mostrato un veste rinnovata della sua Civic Type-R, la più sportiva della gamma. Le modifiche che sono state apportate a questo modello dovrebbero portare dei benefici a livello aerodinamico e non solo estetico, come nel caso della griglia anteriore leggermente più grande che permette al motore di respirare meglio. Nuova anche l'ammaliante vernice blu che contraddistingue la carrozzeria di questa serie.



Le modifiche tecniche

Anche tecnicamente sono state realizzate delle modifiche, in primis quelle che riguardano i freni a disco a due pezzi di nuova concezione accoppiati a pastiglie dei freni aggiornate e progettate per ridurre la dissolvenza e aumentare la potenza di arresto alle alte velocità. Inoltre, la Civic Type R 2020 ha una sospensione modificata con ammortizzatori ottimizzati che aumentano il comfort durante la guida normale. Gli ingegneri di Honda hanno sviluppato un nuovo set di boccole posteriori più rigide per migliorare l'aderenza, mentre le sospensioni anteriori sono state modificate per rendere lo sterzo più diretto riducendo l'attrito.



Il motore

Sotto il cofano si trova, invece, lo stesso motore a benzina da 2,0 litri turbo che produce 306 cavalli e una coppia di 400 Nm.

La potenza è scatenata a terra dall'asse anteriore attraverso una trasmissione manuale a sei rapporti a rapporto ravvicinato e con un differenziale a slittamento limitato.

Come in precedenza, i conducenti potranno scegliere fra tre modalità selezionabili (Comfort, Sport, + R) che cambiano la sensibilità dell'acceleratore e la risposta dello sterzo, nonché la fermezza delle sospensioni. Chiudendo il cerchio, la nuova Type-R ha ricevuto degli aggiornamenti anche nell'abitacolo, in cui troviamo un volante in Alcantara e un nuovo cambio con un pomello dedicato a questa sportiva di razza. Il lancio definitivo è atteso per la fine del 2020.