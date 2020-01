Audi: la gamma Model Year 2020 per i modelli A1 e Q2

Di Dario Montrone giovedì 9 gennaio 2020

Tra le novità della nuova gamma Model Year 2020 figurano le versioni speciali Admired e Identity black per la Audi Q2, Identity black per la A1 Sportback ed Identity contrast per la A1 citycarver.

Sul mercato italiano è stata introdotta la gamma Model Year 2020 sia per l'utilitaria Audi A1 che per la SUV di piccole dimensioni Audi Q2, quest'ultima disponibile anche nella nuova versione 35TFSI con il motore a benzina 1.5 TFSI da 150 CV di potenza, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti, nonché dotato del dispositivo COD che prevede la disattivazione dei cilindri per la massima efficienza in termini di consumi ed emissioni.

La nuova gamma del modello Audi Q2 comprende la rinnovata versione speciale Admired con la dotazione di serie completa di Audi smartphone interface, cerchi in lega da 18 pollici di diametro e sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori. Inoltre, debutta la nuova versione speciale Identity black - in vendita da 26.900 euro - con i cerchi in lega a cinque razze Audi Sport a rotore da 19 pollici di colore nero lucido e il pacchetto look nero ampliato che prevede anche i blade e le calotte degli specchietti retrovisori di colore nero brillante, i vetri posteriori oscurati e i terminali di scarico di colore nero.



Per quanto riguarda l'utilitaria Audi A1, nella nuova gamma Model Year 2020 figurano le speciali declinazioni Identity black per il modello A1 Sportback e Identity contrast per il modello A1 citycarver, in vendita rispettivamente da 24.300 euro e 27.150 euro. La nuova Audi A1 Sportback Identity black è riconoscibile per i cerchi in lega a dieci razze Audi Sport a stella da 18 pollici di colore nero lucido e il pacchetto look nero con la finitura 'total black' per la calandra single frame, le cornici dei finestrini e gli inserti dei paraurti, i vetri posteriori oscurati e il tetto a contrasto di colore Nero Mythos, quest'ultimo utilizzato anche per le calotte degli specchietti retrovisori e i profili esterni.

La nuova Audi A1 citycarver Identity contrast, invece, è riconoscibile per le finiture a contrasto. Infatti, tra le specifiche caratteristiche figurano i cerchi in lega a cinque razze da 18 pollici di colore grigio parzialmente lucido, il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori di colore Nero Mythos o Grigio Manhattan, più il pacchetto look nero. Infine, per il modello Audi A1 citycarver sono disponibili anche i nuovi pacchetti #ambient, #comfort ed #epic.