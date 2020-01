Citroen C3 Aircross: la versione speciale C-Series

Di Dario Montrone giovedì 9 gennaio 2020

Tutte le caratteristiche della Citroen C3 Aircross C-Series, nuova versione speciale della SUV francese di piccole dimensioni.

La gamma italiana della Citroen C3 Aircross è stata ampliata alla versione speciale C-Series, presto disponibile anche per i modelli C3, C5 Aircross e Berlingo. Esteticamente, è riconoscibile per il badge tridimensionale C-Series in rilievo sulle porte anteriori, nonché per i profili dei proiettori e i gusci degli specchietti retrovisori di colore Anodised Deep Red.

Inoltre, la nuova Citroen C3 Aircross C-Series prevede anche i cerchi in lega Matrix - Diamond o Black - da 16 pollici di diametro e il tetto bicolore a contrasto, mentre la gamma cromatica comprende le tinte Natural White, Steel Grey Metallizzato, Platinium Grey Metallizzato e Nero Perla. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sono previsti il propulsore a benzina 1.2 PureTech da 110 CV di potenza e il motore diesel 1.5 BlueHDi nelle declinazioni da 100 CV con il cambio manuale a sei marce o 120 CV con il cambio automatico EAT6 a sei rapporti.



L'abitacolo della nuova Citroen C3 Aircross C-Series è caratterizzato da vari elementi specifici come la plancia in Tep Mistral con i profili cromati satinati degli aeratori, i sedili con la linea orizzontale rossa a contrasto e le impunture bianche, i tappetini neri con le impunture rosse e il battitacco con il logo C-Series.

Infine, la dotazione di serie della nuova Citroen C3 Aircross C-Series è completa di climatizzatore automatico, fari fendinebbia, tergicristallo anteriore automatico, specchio retrovisore interno fotocromatico, sensori di parcheggio posteriori, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, alzacristalli elettrici sequenziali, Citroen Connect Nav, Citroen Connect Box e Mirror Screen compatibile sia con Apple Car Play che con Google Android Auto.