Nissan al CES con una tecnologia che migliora l'insonorizzazione dell'abitacolo

Di Francesco Irace giovedì 9 gennaio 2020

Un nuovo materiale insonorizzante ancora più leggero progettato per rendere gli abitacoli dei veicoli ancora più silenziosi e allo stesso tempo migliorare l’efficienza energetica

Nissan porta sul prestigioso palcoscenico del CES di Las Vegas una nuova tecnologia pensata per migliorare il comfort delle proprie auto. Si tratta di un nuovo materiale insonorizzante ancora più leggero progettato per rendere gli abitacoli dei veicoli ancora più silenziosi e allo stesso tempo migliorare l’efficienza energetica.

Questa tecnologia di isolamento è definita “metamateriale acustico”. Il principio del nuovo materiale è semplice: la struttura in lattice, combinata a un film in plastica, regola le vibrazioni dell’aria per limitare la trasmissione dei suoni che oscillano tra i 500 e i 1.200 hertz, ad esempio i rumori della strada e del motore. Attualmente, la maggior parte dei sistemi impiegati per isolare questa banda di frequenza si basa su pesanti pannelli in gomma. Il rivoluzionario metamateriale acustico di Nissan ottiene lo stesso risultato delle controparti tradizionali con un quarto del peso.

Grazie alla struttura essenziale, la competitività del nuovo materiale è pari, se non addirittura superiore, a quella dei sistemi attualmente impiegati nella produzione di massa. Proprio per questo, rappresenta la soluzione ideale per tutti quei veicoli che devono rinunciare a un isolamento sonoro adeguato a causa dei costi o del peso. Nissan ha iniziato la ricerca su questa tecnologia nel 2008, quando i metamateriali servivano a produrre le antenne ad alta sensibilità impiegate negli studi sulle onde elettromagnetiche. In questi anni, Nissan ha elaborato un modo per applicare i metamateriali anche alle onde sonore, portando all’invenzione di un prodotto ad alte prestazioni.

Alleggerire i veicoli significa non solo aumentare il comfort e il piacere di guida rendendo l’abitacolo altamente silenzioso, ma anche ridurre l’impatto sull’ambiente con un’efficienza energetica superiore.