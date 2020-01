Renault: le novità E-Tech al Salone di Bruxelles

Di Tommaso Giacomelli giovedì 9 gennaio 2020

Renault presenta al Salone di Bruxelles le nuove versioni E-Tech di Clio e Captur. La Casa francese sta puntando molto sulle alimentazioni alternative, specialmente le motorizzazioni ibride.

Renault presenta in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles le nuove varianti ibride plug-in di due delle sue vetture più amate e vendute: "full hybrid" per la nuova Clio E-TECH, "full plug-in hybrid" per il nuovo Captur E-TECH. La nuova Clio ha così un motore da 140 CV, mentre il SUV compatto arriva a sviluppare una potenza di 160 CV. Ma l'indicazione della potenza di questi motori non è la cosa fondamentale, perché tramite queste vetture Renault offre ai suoi clienti un'offerta ibrida che permette a più persone di provare l'esperienza della guida di un veicolo elettrico, riducendo le emissioni di CO 2 e risparmiando sul consumo di carburante, anche quando si ha intenzione di effettuare lunghe percorrenze.