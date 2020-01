Mini Cabrio: la nuova versione speciale Sidewalk

Di Dario Montrone mercoledì 8 gennaio 2020

In arrivo la Mini Cabrio Sidewalk, nuova versione speciale con numerosi dettagli di stile, a partire dalla tinta Deep Laguna.

Nel corso del mese di marzo debutterà, anche sul mercato italiano, la nuova versione speciale Sidewalk della Mini Cabrio. Esteticamente, sarà riconoscibile soprattutto per le Bonnet Stripes specifiche con i bordi a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria. Quest'ultima sarà disponibile nelle colorazioni metallizzate Deep Laguna, Midnight Black, White Silver, Enigmatic Black, Moonwalk Grey e Thunder Grey.

Inoltre, per la nuova Mini Cabrio Sidewalk sono previste la capote in tela Mini Yours Softtop con la grafica a freccia intrecciata artisticamente, i cerchi in lega bicolore Scissor Spoke da 17 pollici di diametro e le cornici degli indicatori di direzione laterali Side Scuttles con il logo Sidewalk, senza dimenticare il pacchetto Sidewalk Plus completo di fari a led, fendinebbia a led, pacchetto luci interne, Mini Driving Modes, climatizzatore automatico, sedile passeggero regolabile in altezza e pacchetto portaoggetti.



Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova Mini Cabrio Sidewalk sarà dotata di interni in pelle Mini Yours Lounge Sidewalk di colore antracite con le cuciture a contrasto nelle tinte Dark Petrol ed Energetic Yellow. Tra le specifiche caratteristiche figurano anche i tappetini in velluto coordinati con il bordo di colore Dark Petrol e le cuciture di colore Energetic Yellow, la modanatura retroilluminata in Piano Black con gli accenti di colore argento e Dark Petrol, nonché per il logo Sidewalk per il battitacco in alluminio spazzolato, i sedili e il volante sportivo in pelle.

La nuova Mini Cabrio Sidewalk sarà proposta nelle declinazioni One da 102 CV di potenza, Cooper da 136 CV di potenza e Cooper S da 192 CV di potenza, tutte a benzina. In alternativa al cambio meccanico a sei marce di serie, le configurazioni Cooper e Cooper S potranno essere dotate del cambio automatico a doppia frizione Steptronic a sette rapporti.