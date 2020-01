Codice della Strada 2020: le nuove norme

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 8 gennaio 2020

Il Codice della Strada 2020 inasprisce le sanzioni per gli automobilisti che guidano con lo smartphone. Tutte le novità al vaglio della Camera.

Il Codice della Strada 2020 introduce delle nuove norme che cambieranno sensibilmente la vita degli automobilisti. Sicuramente i più colpiti delle nuove stringenti normative ci sono gli automobilisti che utilizzano lo smartphone al volante che andranno incontro a delle sanzioni molto più aspre. Lo stesso si può dire per coloro che violeranno i limiti di velocità, i quali rischieranno delle pene ancora maggiori rispetto al recente passato. Nel nuovo Codice, in discussione alla Camera dei Deputati ci sono tante novità, la prima è la bocciatura per l'aumento del limite di velocità sulle tratte autostradali a tre corsie da 130 a 150 km/h. In nome della sicurezza il tutto è stato bloccato, specialmente dai parlamentari della Lega.



Le novità del Codice della Strada

Questi sono i punti al vaglio della approvazione per il nuovo Codice della Strada: