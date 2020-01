Concept Nissan Ariya al CES Las Vegas 2020: ospitalità giapponese

Di Rosario Scelsi martedì 7 gennaio 2020

Al CES 2020 Nissan presenta "Omotenashi" e offre un'anticipazione del futuro attraverso le tecnologie avanzate del marchio, dal concept Ariya a zero emissioni al van per gelati 100% elettrico.

Presenza in grande stile di Nissan al CES 2020, nota fiera dell'elettronica in programma da oggi al 10 gennaio al Convention Center di Las Vegas. La casa giapponese metterà in mostra la sua visione del futuro della mobilità in questa nuova edizione dell'International Consumer Electronics.

Il ventaglio di iniziative scelto per la circostanza comprende numerose esposizioni, attività e dimostrazioni, dal concept a zero emissioni Nissan Ariya, al van per gelati 100% elettrico, fino alla pallina da golf che trova sempre la strada per la buca.

La Ariya è un crossover 100% elettrico che illustra la direzione futura del brand. Questo modello dispone di due motori elettrici (ancora non comunicata la potenza), che regalano vigore dinamico, e della pluripremiata tecnologia di assistenza avanzata alla guida, per aumentare la sicurezza attiva. Il concept segna l'alba di una nuova era per Nissan ed unisce la tecnologia al comfort, grazie anche ad un abitacolo spazioso e di alta qualità.

Sul piano estetico quest'auto elettrica si distingue per le linee fluide e attrattive. La forma del tetto, snella e bassa, concorre alla causa e permette al veicolo di fendere l'aria per una migliore aerodinamica. A far risaltare ulteriormente il profilo ci pensano i cerchi a cinque razze in alluminio da 21 pollici, con pneumatici speciali. Al posteriore, rispetto ai SUV tradizionali, spicca il montante fortemente inclinato, che aggiunge dinamismo all'insieme.

Gli interni puntano sul concetto di fluidità e trovano una cifra stilistica di riferimento nella plancia minimalista, ben inserita nel quadro espressivo generale. Il concept Ariya di Nissan, col suo motore 100% elettrico, fornisce alle ruote una coppia istantanea. Di alto spessore l'handling promesso.

Con questa proposta e le altre portate al CES 2020, l'obiettivo di Nissan è quello di mettere in evidenza come le tecnologie avanzate messe a punto dai suoi tecnici possano rendere la vita quotidiana più semplice ed emozionante. Per far conoscere il livello del suo know-how, la nota azienda automobilistica del Sol Levante offrirà ai visitatori un'esperienza nel segno dell'Omotenashi, l'autentica ospitalità giapponese. Queste le principali attrazioni dello stand: