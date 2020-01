Un anno senza Maggiolino

Di Junio Gulinelli venerdì 3 gennaio 2020

Volkswagen omaggia la compatta più iconica della sua storia con un inedito cortometraggio

Un anno fa Volkswagen annunciava la fine della produzione di uno dei suoi modelli più popolari di sempre: il Maggiolino andava in pensione. Ora, con la fine del 2019 la Casa di Wolfsburg ha deciso di omaggiare ‘l’auto del popolo’ con un suggestivo cortometraggio la cui protagonista è proprio la Beetle.

Nel film, prodotto in collaborazione con Johannes Leonardo, si vede la compatta tedesca accompagnare un uomo per tutta una vita e nei momenti più significativi. Il video è anche ricco di richiami a vecchie campagne pubblicitarie della storia del Maggiolino, con una chiara ispirazione pop e camei di Kevin Bacon e Andy Warhol. Il tutto accompagnato da un’emozionante colonna sonora eseguita dal Pro Musica Youth Chorus sulle note di ‘Let it be’.