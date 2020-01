Pininfarina: nuovo logo per i 90 anni

Di Tommaso Giacomelli venerdì 3 gennaio 2020

Pininfarina compie 90 anni e per celebrare questo importante anniversario presenta un nuovo logo che verrà utilizzato nel corso di questi dodici mesi.

Con l'arrivo del nuovo anno, il 2020, nel mondo delle automobili si susseguono degli anniversari importanti. Fra questi non si può non sottolineare quello di Pininfarina, famosa azienda italiana fondata da Battista 'Pinin' Farina nel 1930, nata prima come piccola carrozzeria artigiana e divenuta nel tempo un gruppo globale del design e dell'ingegneria delle quattro ruote. Per festeggiare i suoi primi 90 anni, Pininfarina ha deciso di lanciare un nuovo logo, che sarà presente in tutte le celebrazioni che verranno effettuate nel corso di questi dodici mesi. La grande novità introdotta è il segno grafico affiancato al logotipo "pininfarina", composto dal numero 90 e da una linea netta che segue lo stesso andamento del suo font. I colori vengono confermati quelli che da sempre fanno parte del marchio: blu, bianco e rosso.

Sin dalla fondazione, 90 anni fa, la 'effe' sormontata dalla corona è sempre stata presente, mentre la scritta inclinata 'pininfarina' è nata nel 1961 quando, con decreto presidenziale, il soprannome del fondatore 'Pinin' veniva fuso con il cognome 'Farina' dando origine a un nuovo cognome e, di conseguenza, a una nuova ragione sociale per l'azienda. Adesso per celebrare questo importante anniversario è stata utilizzata una nuova variante, molto raffinata e speciale. Tra le tante auto che possono fregiarsi di portare l'effige di Pininfarina, possiamo citare: l'Alfa Romeo Spider, l'Alfa Romeo GTV, la Bentley Azure, la Ferrari Testarossa, la Ferrari 308, la Ferrari Enzo, la Ferrari F40, la Maserati Gran Coupè, la Maserati Gran Cabrio e la Peugeot 504.