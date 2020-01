Seat Leon: ecco la nuova gamma Model Year 2020

Di dario montrone giovedì 2 gennaio 2020

Novità per la compatta Seat Leon, relative soprattutto agli allestimenti FR, Xcellence e Black Edition, anche per la variante station wagon ST.

Per la gamma della Seat Leon è stato introdotto l'aggiornamento del Model Year 2020, relativo non solo alla variante hatchback a cinque porte, ma anche per il modello ST - acronimo di Sportstourer - con la carrozzeria station wagon. Le novità riguardano gli allestimenti FR, Xcellence e Black Edition, con l'ampliamento della dotazione di serie senza sovrapprezzo.

La Seat Leon è disponibile con il pacchetto FR Pack per le configurazioni FR e Black Edition, completo di navigatore satellitare con il display da 8.0 pollici, SEAT Virtual Cockpit, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo, SEAT Full Link, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy, Connectivity Box con il sistema di ricarica wireless per smartphone e videocamera posteriore.

Per l'allestimento Xcellence, invece, è previsto il pacchetto Xcellence Pack che amplia la dotazione di serie della Seat Leon con il navigatore satellitare completo del display da 8.0 pollici, la strumentazione digitale SEAT Virtual Cockpit, il dispositivo cruise control adattivo, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, nonché la videocamera posteriore.

La Seat Leon è in vendita da 24.600 euro nella declinazione FR, mentre le configurazioni negli allestimenti Xcellence e Black Edition sono proposte rispettivamente al prezzo base di 25.250 euro e 25.600 euro. La variante ST, invece, costa esattamente 750 euro in più. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma comprende i propulsori a benzina 1.0 TSI da 115 CV e 1.5 EcoTSI ACT da 130 CV o 150 CV, l'unità 1.5 TGI a metano da 130 CV, più i motori diesel 1.6 TDI da 115 CV e 2.0 TDI da 150 CV.