Kubica, dal 2020 terzo pilota del Team Alfa Romeo

Con il 2020 il team Alfa Romeo di Formula 1 acquisisce una new entry nella sua squadra. Il pilota polacco Robert Kubica sarà da questa stagione il terzo pilota della scuderia elvetica. Lo scorso anno Kubica era ritornato nel circus delle monoposto con Williams e dopo l’annata non facile passa ora ad Alfa Romeo Racing Orlen, che con il nuovo anno cambia anche denominazione integrando il nome della compagnia petrolifera Pkn Orlen, anch’essa polacca.

I due piloti titolari rimarranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Da parte sua Robert, che comunque rimarrà impegnato anche nel campionato DTM, si incaricherà, invece, del lavoro di sviluppo con il simulatore e della formazione dei piloti giovani della Sauber Motorsport.

Il team principal dell’Alfa romeo Racing, Frédéric Vasseur, ha commentato:





“La nuova partnership con PKN Orlen è la chiara dichiarazione d’intenti da entrambe le parti, è la prova della nostra ambizione e del desiderio di competere ai vertici della Formula Uno. Inoltre, siamo felici di dare il benvenuto a Robert, con cui non vediamo l’ora di lavorare. È un pilota che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più brillanti della sua generazione. Il suo feedback sarà prezioso per migliorare”.