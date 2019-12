BMW M3: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli venerdì 20 dicembre 2019

Le foto spia mostrano con meno mimetizzazione addosso quella che sarà la prossima generazione di BMW M3.

Finalmente possiamo vedere la BMW M3 con meno mimetizzazioni addosso, adesso si può scrutare con un occhio più attento a quelle che saranno le linee della sua prossima generazione. Guardandola, vediamo le nuove luci e gruppi ottici che utilizzerà la vettura di produzione, e lo possiamo fare per la prima volta, infatti hanno una forma diversa rispetto al passato e rispetto alla normale Serie 3. Siamo abbastanza sicuri che l'M3 avrà il volto della prossima M4, il che significa che avrà anche la grande griglia frontale. Possiamo anche vedere gli specchi laterali M e le minigonne laterali maggiorate che danno alla M3 una silhouette eccellente insieme ai parafanghi più larghi.



Anche il piccolo baffo dello spoiler sul bagagliaio è proprio come nella foto trapelata. Diamo anche uno sguardo ai sedili sportivi e ai sedili avvolgenti in fibra di carbonio opzionali. Come si capisce, queste foto provengono da due diversi prototipi. E possiamo anche vedere l'impostazione manuale di questa versione col cambio di tipologia tradizionale della M3. Anche la versione manuale è stata già confermata dalla BMW e ora otteniamo la conferma visiva. Sarà sicuramente una vettura emozionale, come da sempre è stata la berlina media di Monaco di Baveria con il marchio M sul baule.