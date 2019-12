Volkswagen Golf: la nuova serie ottiene le 5 stelle Euro Ncap

Di Tommaso Giacomelli venerdì 20 dicembre 2019

La nuova Volkswagen Golf 8 stupisce ancora e ottiene il punteggio massimo nei severi test Euro Ncap. La berlina compatta tedesca si mette in mostra con dotazioni di sicurezza di prim'ordine.

La nuova Volkswagen Golf ottava serie è stata protagonista ai test Euro Ncap, nei quali ha ottenuto il punteggio migliore, le cinque stelle. Quindi oltre ad aver raggiunto il massimo nella valutazione complessiva, la compatta di Wolfsburg è stata in grado di mettersi in mostra anche nelle singole voci, una su tutte quella riguardante il valore della sicurezza relativa agli occupanti adulti, che ha toccato quota 95%. Un dato che sfiora la perfezione assoluta e un traguardo da auto di livello superiore, sicuramente premium. Per gli occupanti bambini si tocca un punto di sicurezza pari all’89%, mentre si scende rivolgendoci agli utenti vulnerabili della strada (76%) e ai sistemi di assistenza alla guida (accorpati sotto la dicitura Safety Assist), a quota 78%.



Molti gli ADAS a disposizione

Fare meglio della Golf nella sua categoria di appartenenza è praticamente impossibile, bisogna salire di rango e di segmento per avere una sicurezza maggiore, con ancora più ADAS e Airbag. In più la nuova Golf 8 si fa apprezzare anche per una presenza di serie di moltissimi dispositivi di sicurezza, come il Lane Assist e la Frenata Automatica d'Emergenza, che si aziona rilevando sia pedoni che ciclisti, in ambito urbano ed extraurbano. La nuova serie di Golf continua così a rispettare quella che ormai una tradizione di sicurezza e affidabilità, ma ottenere le cinque stelle Euro Ncap oggi non è di certo un'impresa facile, ne saranno certamente molto orgogliosi i tecnici di Wolfsburg, che per la loro berlina compatta hanno svolto un lavoro egregio, degno della storia di un modello che continua a stupire generazione dopo generazione.