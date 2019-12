Lamborghini Christmas Drive 2019: viaggio di Natale in supercar

Di Rosario Scelsi venerdì 20 dicembre 2019

Un viaggio natalizio nel segno del "toro", alla scoperta della natura più bella, con il Lamborghini Christmas Drive 2019, degno sigillo di un anno straordinario.

Con il Natale ormai alle porte ha preso le mosse il Lamborghini Christmas Drive 2019, un viaggio di tutti i modelli della gamma con destinazione Brunico e Plan de Corones. Il rombante corteo - che comprende i modelli Aventador SVJ, Huracán EVO e Urus - ha preso le mosse dalla storica sede della casa del "toro", a Sant'Agata Bolognese.

Dieci le Lamborghini coinvolte in questo viaggio natalizio di taglio esperienziale, che hanno sfilato lungo le sinuose e panoramiche strade montane del Trentino Alto Adige, fino alla cima di 2.275 metri del massiccio di Plan de Corones, posto sul versante sud della Val Pusteria.

Nel seducente scenario, abbracciato da paesaggi innevati, le supercar emiliane chiuderanno idealmente un 2019 straordinario ed importante per Lamborghini, che ha raggiunto nell'anno ormai agli sgoccioli i migliori risultati della sua storia in termini di vendite, fatturato e redditività.

Un dato è più che sufficiente ad illustrare il quadro: nei dodici mesi appena trascorsi, sono state consegnate oltre 8000 auto del "toro" in tutto il mondo, contro le 5.750 del 2018. Una simile impennata nelle vendite è stata resa possibile dal modello meno in linea con la tradizione Lamborghini: il SUV Urus, che ha conquistato il 70% di clienti nuovi.

Numeri di rilievo anche sul fronte social, dove la casa di Sant'Agata Bolognese è passata nell'arco di dodici mesi da qualche milione di seguaci agli attuali 24.3 milioni di followers su Instagram. Più in generale la fanbase del marchio conta oltre 38 milioni di appassionati in tutto il mondo. Da segnalare la parentesi fruttuosa di Lamborghini nel motorsport, dove l'azienda del "toro" ha raccolto per il secondo anno consecutivo la doppia vittoria di classe alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring.

Per celebrare tanta gloria, come degno sigillo della sua luce, ecco il viaggio natalizio Lamborghini Christmas Drive 2019, in località dell'Italia che credono e investono fortemente nella sostenibilità ambientale: dalla sede di Sant’Agata Bolognese, CO2 neutrale dal 2015, all'Alto Adige, una delle regioni italiane più virtuose nel rispetto dell'ambiente, fino ad eccellenze della gastronomia come il ristorante AlpiNN sul Plan de Corones, la cui cucina è ispirata ai valori green e alla filosofia "Cook the Mountain" promossa dallo chef Norbert Niederkofler, con tre stelle Michelin "ricamate" sulla giacca.