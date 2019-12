Skoda: il primo bozzetto della SUV compatta per l'India

Di Junio Gulinelli giovedì 19 dicembre 2019

Si chiama Vision IN e debutterà a febbraio al Salone di Delhi. Arriverà sul mercato indiano a fine 2020





Il mercato asiatico sta diventando uno dei più interessanti per le marche europee, tanto da spingere alcuni brand a creare modelli esclusivi per la Cina, ad esempio. In questo caso però non si tratta del gigante asiatico ma di un altro mercato importante ed enorme come quello indiano, dove Skoda lancerà un nuovo modello che debutterà in anteprima mondiali al Salone di Delhi (dal 5 al 12 febbraio).

Il prototipo è stato battezzato Skoda Vision IN e si tratta di un SUV compatto da 4,26 metri di lunghezza (più corto di una Karoq) disegnato e sviluppato specificatamente per il mercato indiano. Per il momento Skoda ha rilasciato il primo bozzetto degli interni che sembrano puntare su una formula tutt’altro che low cost, con due schermi di grandi dimensioni, uno per la strumentazione digitale e l’altro per l’interfaccia del sistema di infotainment. Il tutto accompagnato da un volante multifunzione, rifiniture cromate e una console centrale minimalista con una piccola leva del cambio e un apparente terzo schermo.

Anche se non ci sono molti altri dettagli al rispetto, sappiamo che la crossover ceca per l'India si baserà sulla piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen. La versione di produzione del prototipo Vision IN dovrebbe arrivare sul mercato asiatico alla fine del 2020.