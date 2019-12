Mercedes-Benz CLA PHEV: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 18 dicembre 2019

Nel nord della Svezia è stata intercettata in alcune foto spia la Mercedes-Benz CLA 4 porte e Shooting Brake, intente in una delle ultime fasi di sviluppo della versione PHEV.

Una nuova sequenza di foto spia hanno immortalato in uno dei test fine sviluppo la Mercedes-Benz CLA PHEV, un nuovo modello ibrido che si aggiunge a una gamma già piuttosto ricca. La CLA Coupé e la CLA Shooting Brake sono entrambi pronti per una tecnologia ibrida plug-in mentre li abbiamo spiate insieme sotto alla neve della Svezia settentrionale. Entrambi i prototipi sembrano praticamente dei normali modelli CLA ad eccezione del “tappo del carburante” extra, della E sulla targa e degli adesivi rotondi gialli che le auto di prova devono avere durante i test. Possiamo anche leggere 250 e sotto il nastro sul badge coperto.



La CLA 250 condividerà la sua tecnologia con la già svelata A 250, il che significa che sotto al cofano si trova un motore turbo a benzina a quattro cilindri da 1,3 litri con 160 CV combinato con un motore elettrico da 75 kw per una potenza totale di sistema di 218 CV e 450 Nm. La potenza verrà scaricata a terra dalle ruote anteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a otto velocità. Bisogna aspettarsi un'autonomia di circa 60-70 km in modalità completamente elettrica (WLTP) quando sarà il momento di debuttare nel 2020. Dal momento che questi prototipi sono così poco mascherati, non saremmo sorpresi se la Casa tedesca li lanciasse ufficialmente nel giri di pochissimi mesi.