SEAT Leon, il 28 gennaio sarà svelata la quarta generazione

Di Francesco Irace mercoledì 18 dicembre 2019

Sarà dotata di una nuova tecnologia di illuminazione che ne esalterà il design

La quarta generazione della SEAT Leon sarà svelata il prossimo 28 gennaio. Lo ha annunciato il marchio spagnolo stuzzicando la curiosità degli appassionati rivelando alcune chicche della vettura che vedremo tra non molte settimane. Innanzitutto, la nuova SEAT Leon sarà dotata di una tecnologia di illuminazione assolutamente innovativa. D'altronde nel 2012, con l’arrivo della sua terza generazione, SEAT Leon è stata la prima auto nel segmento a vantare la tecnologia full LED. Oggi il team di design e ingegneri a capo del progetto ha portato la tecnologia di illuminazione della best seller del marchio al livello successivo, per accentuare il nuovo linguaggio stilistico degli interni della nuova generazione di Leon.

All’esterno, la nuova generazione di Leon integra la tecnologia full LED; sul frontale, questo significa luci dinamiche con una luminosità e nitidezza in grado di illuminare anche le strade più buie. Dietro, l’illuminazione coast-to-coast continua tra i due fari posteriori garantisce un suggestivo benvenuto all’accensione della vettura. Leon include indicatori di direzione posteriori dinamici, rendendo così la propria direzione di marcia ancora più chiara per gli altri utenti della strada e aumentando la sicurezza. Ma ancora prima di partire per il proprio viaggio, una specifica luce di benvenuto SEAT proietta al suolo la parola “Hola!”, dando un ulteriore elemento di stile all’ultima Leon uscita dalla linea di produzione.

“Una tecnologia di illuminazione avanzata è un fattore chiave per dare enfasi al design di un’auto. Nella nuova SEAT Leon, siamo stati capaci di raggiungere un effetto grandioso, per rafforzarne il carattere già marcato”, ha condiviso Alejandro MesoneroRomanos, Direttore Design SEAT. “Dentro, l’avvolgente luce ambiente posiziona la nuova Leon su un nuovo livello dal punto di vista di funzionalità ed estetica.” All’interno della nuova SEAT Leon, un innovativo concetto di illuminazione migliora l’esperienza di guida, con un’avvolgente luce ambiente full LED che scorre lungo tutta la plancia frontale e le portiere.