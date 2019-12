Accende una sigaretta e l'auto esplode: aveva usato troppo deodorante

Di Redazione Motori martedì 17 dicembre 2019

La fiamma dell'accendino e il gas sprigionato dal deodorante nell'abitacolo chiuso hanno distrutto la vettura

Troppo deodorante nell'auto. È stato a quanto pare questo il motivo per cui l'auto di un automobilista si è incendiata sabato scorso a Halifax, in Inghilterra. Secondo quanto riportato anche da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, c'è stata una vera e propria esplosione a bordo della vettura, causata dall'accensione di una sigaretta, la cui fiamma ha di fatto fatto esplodere il gas dello spray che l'uomo aveva spruzzato poco prima nell'abitacolo chiuso per rinfrescare l'ambiente.

Un'operazione tutto sommato apparentemente normale, ma che in questo caso si è rivelata fatale. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l'automobilista, rimasto ferito solo in modo lieve, ma il veicolo è andato completamente distrutto. L'esplosione ha fatto infrangere tutti i finestrini, devastando gli interni e deformando la carrozzeria, e creando anche qualche danno ad alcune vetrine dei negozi ai lati della strada.