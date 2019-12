Jeep: nuova Winter Experience in Valle d'Aosta

Di Rosario Scelsi martedì 17 dicembre 2019

Nel cuore della Valle d'Ayas, il marchio Jeep inaugura la stagione invernale con test drive dell'intera gamma 4x4. Spazio anche per la personalizzazione, con un modello di grande fascino. Scopri quale.

Con l'inverno ormai alle porte, Jeep sventola la bandiera dello start per la Winter Experience, che va in scena a Champoluc (AO), nel cuore innevato dell'alta val d'Ayas, in Valle d'Aosta. Per il secondo anno consecutivo il mitico marchio automobilistico statunitense, controllato dal 2014 da Fiat Chrysler Automobiles, ha scelto come base logistica il CampZero Active Luxury Resort, complesso ecosostenibile di grande fascino.

Le attività consisteranno in test drive, per apprezzare l'esperienza di guida "stress free" garantita dai sofisticati sistemi 4x4 del marchio Jeep (come l'Active Drive Low di Renegade e il più performante Rock-Trac di Wrangler Rubicon), dal sistema di controllo della trazione Jeep Selec-Terrain e da altri dispositivi di sicurezza come il Forward Collision Warning, il Lane Departure Warning, l'Adaptive Cruise Control e l'Hill Descent Control.

Ad aprire le danze della Winter Experience sono stati alcuni giornalisti internazionali, che hanno messo alla prova, nella deliziosa cornice ambientale, l'intera gamma di modelli off-road di Jeep. Ruolo di primo piano, ovviamente, per l'iconica Wrangler (negli allestimenti Rubicon e Sahara), ma il ventaglio ha compreso la famiglia Trailhawk, con le varie Renegade, Cherokee, Compass e Grand Cherokee.

Spazio anche per la personalizzazione, con la nuova Jeep Wrangler 1941, designed by Mopar, marchio FCA dedicato ai prodotti e ai servizi after market dei veicoli del Gruppo. L'esemplare scelto per mettere in vetrina le opportunità offerte dallo specifico programma di customizzazione ha guadagnato una degna cornice espositiva al CampZero, proponendo un allestimento 100% street legal con elementi Jeep Performance Parts che ne esaltano le riconosciute doti off road.

Nello specifico, la configurazione prevede kit assetto rialzato da 2", performance rock rails, battitacco neri, paraspruzzi, sportello carburante nero, tappetini all weather e snorkel (optional). La livrea è arricchita dalla grafica 1941 sul cofano. Per questa Jeep Wrangler 1941 by Mopar non solo un ruolo statico nella Winter Experience Jeep in Valle d'Aosta, ma anche la possibilità di verificarne le qualità dinamiche, con i test drive.