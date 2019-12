Pneumatici invernali: Winter Medallion WCP1 by CST Tires

Di Rosario Scelsi lunedì 23 dicembre 2019

CST Tires ha creato una gomma capace di affrontare a testa alta il periodo invernale. Si tratta del Medallion Winter WCP1. Scopri le sue caratteristiche.

Il Medallion Winter WCP1 è uno pneumatico firmato CST Tires progettato per affrontare al meglio le insidie dell'inverno. Il prodotto è ora disponibile in tante nuove misure, per offrire le sue doti a un bacino più ampio di utenti. Ma quali sono le qualità di questa gomma? La capacità di regalare il miglior grip e la migliore maneggevolezza in qualsiasi condizione operativa del periodo: freddo e bagnato, fango oppure neve.

Il merito è della sua concezione. I tasselli 3D, dotati di un intaglio interno che va a incastrarsi con la lamella adiacente in presenza di una qualsiasi deformazione delle stesse, riducono le deformazioni dello pneumatico e ne migliorano comportamento e prestazioni, offrendo un'incoraggiante aderenza che tranquillizza e rende possibile accelerare più rapidamente, anche nelle condizioni ambientali più impervie.

Fra i plus del nuovo CST Medallion Winter WCP1 (che riporta sia il codice M+S standard che il pittogramma con le tre cime con fiocco di neve) merita di essere citata la mescola del battistrada, ricchissima di silice. Ciò consente alla gomma di entrare subito in temperatura, e di mantenerla, garantendo sempre attrito e aderenza anche in presenza di climi particolarmente freddi.

Le scanalature longitudinali aumentano la rigidità e migliorano la trazione in caso di neve. Il battistrada a forma di "V", con le sue ampie scanalature, è progettato per garantire sempre la migliore dispersione dei vari elementi presenti sull'asfalto, aggiungendo note ulteriori di sicurezza dinamica.

Il risultato degli sforzi è uno pneumatico, quindi, in grado di affrontare in totale sicurezza l'inverno, anche nelle situazioni più difficili che la stagione fredda mette sul piatto. La scelta di allargare il catalogo delle misure mette le sue caratteristiche al servizio di un maggior numero di fruitori, che potranno montare su un più vasto parco auto questo prodotto di CST Tires, nono fra i maggiori produttori mondiali di gomme. Le misure, nel catalogo 2020, vanno da 155/65 R13 a 255/50 R19.