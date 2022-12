In ritardo per Natale? Ecco LO ZAINO PER LAPTOP migliore che c’è

Cerchi un regalo importante e gradito che arrivi prima di Natale? Ecco lo Zaino per laptop che è anche bagaglio a mano, perfetto per viaggiare perché anche impermeabile. Scoprilo su Amazon.

Immagina di dover pensare ad un regalo perfetto per un uomo dinamico, spesso in viaggio, che ha bisogno di qualcosa di capiente che possa portare facilmente un laptop, un ombrello, documenti di lavoro e tanto altro ancora. Ecco lo zaino NATURALIFE, che ha le dimensioni perfetto per essere anche un comodo bagaglio a mano. All’interno trovi tantissimi scomparti e una tasca coibentata, più una tasca di sicurezza e una copertura impermeabile che terrà al sicuro tutti i tuoi beni o quelli di chi riceverà questo fantastico zaino.

Lo zaino ha anche una porta di ricarica USB e ha una capienza di circa 30 litri. Si apre a 180° per un facile imballaggio e organizzazione; Ottimo anche per passare rapidamente attraverso la sicurezza in aeroporto. La tasca laterale foderata in PEVA è perfetta per mantenere cibi e bevande fredde o calde, indipendentemente dalla temperatura esterna

Antigraffio, idrorepellente e resistenze a varie condizioni atmosferiche

Lo zaino ha una capacità di carico interna molto grande, arrivando fino a 15kg, equivalenti a 30 litri. L’esterno è impermeabile e antigraffio, proteggendo oggetti e documenti anche da schizzi accidentali. Inoltre lo zaino ha una porta di ricarica USB esterna dove fuoriesce il cavo da collegare alla porta USB.

Cosa aspetti? Il regalo di Natale perfetto è qui, e costa solo 69€: acquista lo zaino NATURALIFE su Amazon. Cibi e bevande rimarranno sempre al riparo dalle temperature esterne in modo da mantenersi tiepidi e gustosi o freschi e dissetanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.