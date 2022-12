Zaino Scuderia Ferrari by PUMA: il lusso della semplicità

Sfoggia questo zaino qualitativamente impeccabile targato PUMA e ispirato a Scuderia Ferrari, con logo del cavallino ben impresso e tasche porta laptop.

Perché accontentarsi di un normale zaino, quando ci si può concedere il lusso di un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista? Ancora meglio se questo prodotto è di colore rosso fiammante, proprio come le testa rossa che più amiamo: lo zaino Scuderie Ferrari by Puma è perfetto per portare il proprio laptop ovunque in sicurezza, grazie ai suoi scomparti multipli con chiusura a cerniera e tasche scorrevoli ai lati. Lo zaino è con fodera in tessuto misto e ha dettagli colorati a contrasto per renderlo giovanile e moderno, come le piccole bande bianche laterali, il logo puma nella parte inferiore e il logo del cavallino nella parte superiore anteriore dello zaino.

I loghi sono ricamati e non stampati, il che lo rende ancora più pregiato. Le cinghie sono imbottite per un trasporto comodo e confortevole, e le sue dimensioni sono di circa 48x33x22. Uno zaino che ti accompagnerà per sempre in tutte le tue avventure, e che diventerà il tuo miglior alleato in ufficio o a scuola.

Il perfetto zaino per l’outdoor

Lo zaino PUMA ufficiale Scuderie Ferrari SPTWR Race è l’ideale non solo per trasportare il proprio laptop, ma anche per essere utilizzato come zaino scolastico o come zaino da hiking grazie alla sua robustezza. Un regalo impegnativo, ma certamente un regalo super gradito che renderà indimenticabile il Natale di chi lo riceverà. 200€ per un prodotto top di gamma di puro pregio, che non molti posseggono.

Cosa aspetti? Acquista lo zaino ufficiale PUMA Scuderia Ferrari e sfoggialo a casa, a scuola, in ufficio o in campeggio. Ti accompagnerà in ogni avventura ed è anche un perfetto regalo di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.