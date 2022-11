Zaino Ducati Unisex con SCONTO IMPORTANTE

Perfetto per la moto, il monopattino o la bicicletta, questo zaino Ducati ti stupirà per la sua qualità e per il prezzo offerta, grazie al 35% di sconto presente su Amazon.

Il perfetto compagno di viaggio quando sei in moto o sul monopattino, resistente, compatto, rigido quel che basta per donarti stabilità e sicurezza: lo zaino Ducati Urban è acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 51,90€, e porta con sé innumerevoli vantaggi. Bellissimo esteticamente, impermeabile e realizzato per assicurare la massima protezione a tutti i tuoi oggetti più importanti, lo zaino Ducati è unisex e ideale sia per un regalo che per un acquisto intelligente.

Lo zaino presenta anche una protezione anteriore a conchiglia esterna, realizzata in materiale EVA, capace di aumentare la resistenza in caso di impatto al fine di proteggere al meglio tutti gli oggetti che si trovano dentro lo zaino. Pratica chiusura a cerniera e schiena più leggera per la presenza dell’imbottitura posteriore in air-mesh, che attutisce il sovraccarico posteriore. Più comfort durante la guida, in ogni momento.

Tanti scomparti interni

Lo zaino Ducati presenta una vasta gamma di scompartimenti interni di varie dimensioni. Questi scompartimenti ti aiuteranno a trasportare in maniera ordinata e impeccabile i tuoi oggetti, per una capienza fino a 25L. Grande, capiente, e waterproof: cosa chiedere di meglio ad un zaino campione di urban e-mobility?

Grande comfort di movimento, impermeabile, resistente, e con tanti scomparti interni per mettere il PC, il casco e molto altro: acquista oggi lo zaino Ducati Urban al prezzo offerta di 51,90€ grazie al 35% di sconto già applicato in pagina da Amazon. Viaggia sicuro grazie alla conchiglia esterna, che in caso di impatto o caduta protegge i tuoi oggetti e persino la tua schiena.

