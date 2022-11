Zaino Ducati impermeabile per bici e moto in OFFERTA

Ormai sono in tantissimi a preferire il monopattino o la bici all’automobile così da sfrecciare in città in modo più veloce e green. Lo zaino Urban a marchio DUCATI nasce proprio per chi viaggia su due ruote e ha bisogno di una borsa pratica e sicura per portare con sé tutto il necessario. Ad oggi su Amazon questo modello è disponibile con uno sconto imperdibile del 22%, quindi a soli 49,91 euro.

In più, con l'acquisto del prodotto, è possibile accedere ad una promozione speciale che consente ai clienti di attivare o estendere gratuitamente l'abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Lo zaino perfetto per chi si muove in bici o in monopattino

Lo Zaino Urban Waterproof a marchio DUCATI è ideale per muoversi in città tra un appuntamento e l’altro con stile, adattandosi facilmente a momenti di lavoro o di svago. Il design è ispirato alle protezioni delle tute motociclistche che conferiscono alla borsa ancora più resistenza e robustezza.

È realizzato con materiale impermeabile per assicurare la massima protezione degli oggetti anche nelle giornate di pioggia. In più la conchiglia esterna realizzata in materiale EVA aumenta la resistenza in caso di impatto o caduta, proteggendo in contenuto.

Per garantire la massima comodità è presente un’imbottitura posteriore in air-mesh che attutisce il sovraccarico sulla schiena che è libera di muoversi grazie alla scanalatura centrale dello schienale. L’interno dello zaino si compone di molteplici scomparti per un totale di 25 Litri di capacità. In particolare vi è un vano dedicato al pc, uno alle cuffie, un ampio spazio per riporre il casco richiudibile e il caricabatteria.

Quindi, se siete amanti dei mezzi alternativi per girare in città, lo Zaino Urban della DUCATI è perfetto ed ha tutto quello di cui si ha bisogno. Su Amazon ad oggi lo trovate con uno sconto speciale del 22%, non fatevelo scappare!

