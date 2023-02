Xiaomi Redmi Note 11S: PAZZA offerta su Amazon

È innegabile che lo Xiaomi Redmi Note 11S sia uno dei modelli di smartphone più ambiti del momento, perché è in grado di offrire delle prestazioni notevoli, ma a una cifra davvero abbordabile, in particolar modo oggi, che puoi trovarlo scontato del 35% su Amazon!

Xiaomi Redmi Note 11S: lo smartphone prestante a buon prezzo

Questo smartphone è caratterizzato dalla presenza di ben quattro fotocamere posteriori, che ti offriranno un’esperienza fotografica di ultima generazione.

La principale da 108 mp ti permetterà di acquisire immagini altamente definite e video di notevole fluidità, con alta risoluzione e colori vivaci.

A questa si affianca una ultra grandangolare da 8 mp, per ampliare l’angolo di visione di 118°, e di conseguenza, la prospettiva. Le altre due fotocamere sono una macro da 2 mp, per catturare i dettagli meno evidenti, e un sensore di profondità da 2 mp, per conferire ai volti un aspetto più naturale.

Il display è uno dei fiori all’occhiello di questo smartphone, con i suoi 6,43″ e la tecnologia AMOLED FHD+, che ti garantirà un’ampia gamma di colori e una nitidezza mai vista prima.

Inoltre, con i due altoparlanti lineari situati nella parte superiore e inferiore, otterrai un suono avvolgente e potente.

La batteria da 5.000 mAh ti assicura un’elevata autonomia, capace di coprire un’intera giornata con una sola ricarica. Da sottolineare il supporto alla ricarica rapida da 33 W, che ti permetterà di caricare completamente lo Xiaomi Redmi Note 11S in appena 58 minuti.

Infine, il design è moderno e piacevole non solo alla vista, ma anche al tatto, garantendo una presa salda e comoda.

In definitiva, lo Xiaomi Redmi Note 11S è un modello di smartphone di ottima qualità, che ti offrirà delle prestazioni non indifferenti, ma a un prezzo sicuramente accessibile.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistarlo scontato del 35%, assicurandoti un risparmio di 100€ sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.