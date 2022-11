Xiaomi Compressore portatile oggi in SUPER OFFERTA

Il Compressore elettrico portatile Mi 1S in offerta adesso è l’ultima versione prodotta dalla Xiaomi, può essere trasportato ovunque ed è l’ideale nelle tue eventuali emergenze per gonfiare i tuoi pneumatici o le ruote della tua bici. Lo SCONTO è incredibile, solo per poco tempo ad un prezzo mai visto, acquista subito adesso e non farti scappare questa magnifica opportunità.

Il prezzo base è decisamente superiore, ma se usufruisci dello sconto del 15% che Amazon ha proposto per il Compressore elettronico portatile Xiaomi, lo puoi acquistare a soli 50,99€.

Il compressore portatile Xiaomi è la soluzione per i tuoi intoppi e problematiche

Il compressore ad aria portatile Xiaomi Mi 1S, ha una batteria integrata da 2000 mAh, con un sistema wireless multifunzionale, è adatto per pneumatici per biciclette, pneumatici per auto di piccole e medie dimensioni (incluso SUV), pneumatici per moto, giocattoli gonfiabili, anelli per il nuoto, palloni, ecc. Adatto anche per viaggi in campeggio, escursioni, viaggi su strada, vacanze e molto, soddisfa quindi tutte le tue le tue esigenze sia in viaggio che a casa!

Le qualità di questo compressore sono davvero di grandissimo livello:

Ha una ottima velocità e capacità nel gonfiare rapidamente.

Occorrono solo 20 secondi per passare da 0 Psi a 150 Psi.

Il sensore di pressione dell’aria del chip digitale ha una grande precisione di rilevamento della pressione dei pneumatici.

Ha 5 tipi di modalità adatti per vari tipi di ruote e pneumatici.

Luce LED incorporata per una maggiore visibilità anche in condizioni poco idonee.

Il Display è digitale e permette di di effettuare test di pressione degli pneumatici.

Molto potente e versatile nell’utilizzo.

La pompa ad aria è portatile e sicura.

Approfitta adesso di questa SUPER OFFERTA attiva per pochissimo tempo su Amazon. Non perdere altro tempo ed aggiungi al tuo carrello il compressore portatile Xiaomi, un utilissimo accessorio per i tuo viaggi e la tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.