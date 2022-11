Wallbox: ricarica a casa l’auto elettrica con questa OFFERTA

Caricare l’auto elettrica a casa tua è una comodità innegabile: non devi preoccuparti di recarti presso una colonnina di ricarica e puoi lasciare la tua vettura a caricare mentre dormi. I caricabatterie, però, sono piuttosto costosi, quindi dovresti considerare la nuova promozione di Amazon, che offre il Caricabatterie Wallbox a 972,29€.

Ricarica la tua auto elettrica direttamente a casa tua con il Caricabatterie Wallbox

Il Caricabatterie Wallbox è senz’ombra di dubbio uno dei migliori dispositivi per ricaricare la tua auto: parliamo di un produttore che sperimenta da molti anni soluzioni altamente all’avanguardia. È ora in sconto il Caricabatterie Wallbox su Amazon!

Questo dispositivo eroga una potenza di ricarica da 1,4 kW a 7,4 kW negli impianti monofase, mentre da 4,2 kW a 22kW, in quelli trifase.

È caratterizzato da un design compatto e minimalista, che lo rende adatto ad ogni garage.

Scaricando l’app myWallbox potrai sfruttare diverse funzionalità dal tuo smartphone tramite connessione Bluetooth o Wi-Fi, come programmare le sessioni di ricarica, monitorare lo stato del caricabatterie e molto altro ancora.

Da non sottovalutare il misuratore di energia Wallbox, che garantisce un monitoraggio costante del flusso energetico complessivo. Ciò significa che puoi attivare la gestione dinamica del carico, così da evitare brutte sorprese nella bolletta energetica o eventuali blackout.

In generale, hai la possibilità di misurare il consumo energetico della tua abitazione in tempo reale, regolando la ricarica del tuo veicolo elettrico in base alla capacità della rete locale.

Finalmente puoi sfruttare un piccolo sconto su un must have per chi possiede un veicolo elettrico e un garage: il Caricabatterie Wallbox è temporaneamente disponibile al prezzo di 972,29€ su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.