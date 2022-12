Fai parte di quella categoria di persone la cui macchina è tipo una pattumiera piena di cartacce e bottigliette oppure sei tra quelli la cui auto deve essere praticamente immacolata e strapulita? Se rientri in quest’ultimo gruppo devi assolutamente disporre di un aspirapolvere per auto, meglio se compatto, potente e portatile. Puoi trovare tutte queste preziose caratteristiche nel prodotto che ti proponiamo oggi e che è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 67%.

Grazie a questo sconto altissimo dal prezzo iniziale di 69,99 euro lo pagherai solamente 22,99 euro.

L’aspirapolvere per auto è un oggetto molto funzionale, efficace ed occupa pochissimo spazio.

L’aspirapolvere per auto, firmato TEMOLA, è ricaricabile ed estremamente potente grazie ad un motore da 120 W con una rotazione a velocità massima di 36000 PM al minuto e una potenza di aspirazione di 9000 PA. Con questo prodotto la tua auto sarà sempre pulitissima difatti è in grado di aspirare tutto lo sporco o i detriti, inclusi peli di animali domestici, frammenti di carta, polvere, cenere, ecc.

Il mini aspirapolvere TEMOLA TS10 è progettato per essere particolarmente maneggevole, ergonomico e facile da usare. Pesa pochissimo ed è senza fili. Queste caratteristiche lo rendono perfetto non solo per l’auto ma anche per esempio in ufficio, in cucina o in qualsiasi angolo difficile da raggiungere. Questo aspirapolvere per auto arriverà a casa tua dotato di 2 diversi tipi di accessori che ti consentiranno di ottenere un’aspirazione efficiente e una pulizia profonda, ovvero:

1 spazzola per la polvere

1 strumento per le fessure.

Non solo, inclusa nella confezione anche una borsa per riporre facilmente l’aspirapolvere e i suoi accessori. Questo aspirapolvere senza fili è dotato poi di filtro HEPA lavabile e riutilizzabile. Una manutenzione e pulizia regolare del filtro può aiutare a mantenere l’efficacia dell’aspirazione e prolungare la durata del prodotto.

Approfitta del 67% di sconto applicabile su questo aspirapolvere per auto ricaricabile e portatile e acquistalo ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.