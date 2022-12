Vivavoce per Auto Bluetooth: SUPER occasione su Amazon

Quando effettui le chiamate o le ricevi, non hai un buon sistema audio in uscita ad assistere? Non disperare, con il Vivavoce per Auto Bluetooth ha trovato la soluzione che tanto aspetti! Puoi temporaneamente acquistarlo su Amazon scontato del 25%!

Ascolta perfettamente le tue chiamate con il Vivavoce per Auto Bluetooth

Questo dispositivo sarà il tuo fidato alleato ogni qualvolta effettuerai o riceverai una chiamata, perché ti garantirà una qualità audio davvero elevata, oltre che un microfono molto reattivo.

È compatibile con tutti gli smartphone dotati di tecnologia Bluetooth, accendendosi e spegnendosi automaticamente ogni qualvolta entri o esci dall’auto.

Il kit vivavoce è ormai obbligatorio per telefonare qualcuno mentre si è alla guida, quindi questo dispositivo è assolutamente l’ideale per fare chiamate in completa sicurezza, dato che potrai ricevere ed effettuare chiamate semplicemente usando la tua voce, ma anche dettare istruzioni al navigatore o ascoltare la tua musica preferita.

Utilizzarlo è semplicissimo, dovrai solo posizionarlo sul parasole dell’auto. Il vivavoce si accenderà, connettendosi automaticamente allo smartphone, una volta che sarai entrato in auto.

Poi, attraverso gli assistenti vocali di Google ed Apple, potrai impartire i comandi che desideri.

Si tratta del regalo perfetto per chi non dispone di un modello di auto con navigatore e chiamate integrate.

Comprando questo kit, sarai protetto da garanzia di 30 giorni, nei quali potrai rendere i prodotto senza alcun problema. Inoltre, l’acquisto prevede anche assistenza post-vendita.

Con il Vivavoce per Auto Bluetooth, fare chiamate sarà una passeggiata, grazie alla possibilità di attivare l’assistente vocale del tuo smartphone.

Puoi approfittare di un’interessante promozione di Amazon su questo prodotto, che lo sconta del 25%!

Per assicurarti una spedizione veloce, in tempo per il giorno di Natale, ti consiglio di provare il mese gratuito del servizio Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.