Viaggia TRANQUILLO, su Amazon OCCASIONE WOW!

Potrai evitare di rimanere bloccato nel traffico, evitati eventi come questo. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovare il Monopattino Elettrico della RCB ad un prezzo da non farsi scappare. Approfittane subito, non so per quanto tempo possa durare questa occasione.

VIAGGIA TRANQUILLO CON IL MONOPATTINO RCB!

Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai trovare il tutto ad un prezzo da non farsi scappare via, non appunto appena ho trovato questa offerta ho voluto condividerla subito con voi. Il prezzo iniziale è di 429.99 euro ma potrai applicare il coupon sconto da 60 euro che ti farà risparmiare qualcosina. Non farti scappare questa occasione, non te ne pentirai.

Non dovrai più preoccuparti durante i tuoi spostamenti, con questo prodotto potrai viaggiare tranquillamente per la tua città. Basti solo pensare che il Monopattino Elettrico della RCB è stato progettato con l’ultima tecnologia e con del materiale selezionato di alta qualità. Approfittane subito, sarebbe un peccato farsi scappare questa occasione.

Importante da dire il fatto che il tutto è dotato di pneumatici in gomma da 10 pollici con un design interno a nido d’ape. Grazie a questa caratteristica è garantito l’effetto di assorbimento degli urti ed, anche, quello della resistenza all’usura. Da sottolineare che anche la velocità è garantita, non appunto questo prodotto ha una potenza nominale del motore da 350W ed una potenza di picco di 500W.

Interessante la caratteristica che il Monopattino Elettrico della RCB è stato costruito con una batteria da 7.8Ah Inoltre, fornisce ben tre modalità di velocità diverse dove la velocità massima è 25 Km/h. Non puoi farti scappare questo prodotto, non te ne pentirai.

Viaggi tranquillo per la tua città con questo prodotto. stiamo parlando di un qualcosa di unico che potrebbe darti una mano. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello del Monopattino Elettrico della RCB, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante.

