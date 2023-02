Viaggia TRANQUILLO, su Amazon Bici con SCONTO WOW!

Potrai viaggiare tranquillamente per la tua città ed evitare di rimanere imbottigliato nel traffico della tua città. Su Amazon ci sono diversi prodotti che potrebbero darti una mano ed evitarti questo brutto momento. Troverai, e potrai gustarti, l’ultimo modello di Bicicletta Elettrica della Shengmilo. Nella piattaforma di shopping online troverai il tutto ad un buon prezzo. Non farti scappare questa occasione, potrai finalmente evitare code e potrai gustarti meglio, ed in un modo unico, la tua città.

Il prezzo iniziale è di 1799.00 euro ma grazie al corposo coupon sconto di 100 euro potrai risparmiare ed il tutto ti costerà 1699.00 euro. Potrai avere, anche, la possibilità di avere la consegna gratuita.

VIAGGIA TRANQUILLO CON LA BICICLETTA SHENGMILO!

Potrai viaggiare nel modo che più tu vorrai. Non appunto la bicicletta elettrica della nota marca ha tre modalità: la modalità bici, la modalità pedalata assistita ed, anche, la modalità elettrica pura. Importante da dire il fatto che con la modalità di pedalata assistita saranno disponibili marce che vanno da 1 a 5 velocità.

Importante da dire il fatto che la Bicicletta Elettrica della Shengmilo è dotata di una batteria LG, la quale ha la potenza di 48V e 15Ah. Non farti scappare questo prodotto, non appunto questo accessorio ha una batteria ad alte prestazioni con un’uscita stabile e potente, richiede una carica completa tra 6-8 ore.

La bicicletta della nota marca MX04 è alimentata da un motoriduttore brushless BAFANG da 80 N∙M. Importante da sottolineare la caratteristica che la combinazione del motore e di una batteria completamente carica consente un’autonomia di 30-40 chilometri in modalità puramente elettrica.

Il tutto è stato realizzato con un particolare design dei freni a disco idraulici anteriori e posteriori. Non farti scappare questa occasione.

Questo è il momento perfetto per acquistare la nuova Bicicletta Elettrica della Shengmilo, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata.

