Un tocco di stile alla tua auto con la Striscia LED per Auto in OFFERTA

Se ti piacerebbe dare un’atmosfera nuova agli interni della tua auto, magari con un’illuminazione suggestiva e di stile, ecco la soluzione che fa per te: la Striscia LED per Auto, ora offerta scontata del 15% su Amazon.

Illumina gli interni della tua auto con la Striscia LED per Auto

Con questa Striscia LED per Auto potrai ottenere tutti colori che desideri, come rosso, verde, giallo, bianco, blu, azzurro, arancio e viola.

Ma sono disponibili anche 4 modalità con luci modalità, che potrai regolare con l’apposito telecomando.

La Striscia LED per Auto è dotata di un microfono integrato ad alta sensibilità, così da attivare la modalità musicale, con l’illuminazione che cambierà in base ai suoni catturati, seguendo il ritmo della musica.

Per applicarla, utilizzerai il nastro bi-adesivo incluso con il prodotto.

Le strisce sono facilmente piegabili, così da rende l’installazione sotto il paraurti o sotto i sedili molto semplice.

Sicuramente ti stupirai nel sapere che la Striscia LED per Auto può durare anche dopo 50.000 ore di funzionamento.

La sua tensione è di 5 V e per alimentarla bisogna collegarla all’alimentazione dell’auto, proteggendoti sempre da eventuali cortocircuiti.

È impermeabile essendo dotata di rivestimento IP65.

Potrai sostituire il prodotto nel giro di 12 mesi, grazie alla relativa garanzia.

Infatti, se non sei soddisfatto della Striscia LED per Auto, potrai tranquillamente contattare l’assistenza dell’azienda madre per ottenere un rimborso senza rischi.

La Striscia LED per Auto è un’interessante chicca che migliorerà non poco l’aspetto degli interni della tua vettura, così da stupire amici e parenti ogni volta che entreranno al suo interno.

Ti consiglio di acquistarla oggi, così da approfittare dello sconto temporaneo del 15% riservato da Amazon ai suoi clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.