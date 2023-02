Tutta la comodità della Penna touch per iPad a PREZZO BOMBA

Per svolgere determinate operazioni su iPad, e soprattutto farlo con comodità, non si può assolutamente fare a meno di usare una Penna touch per iPad.

Se non hai ancora considerato di acquistarla, sappi che, solo per un periodo temporaneo, puoi approfittare di uno sconto del 19% sul prezzo listino.

Scrivi e disegna con la Penna touch per iPad

Questa Penna touch per iPad è compatibile con i seguenti modelli:

iPad 9a/8a/7a/6a generazione;

iPad Air 3a/4a generazione;

iPad Mini 5a/6a generazione;

iPad Pro 11″ 2a generazione;

iPad Pro 12,9″ 3a/4a generazione.

Ciò significa che non è compatibile con gli iPad prodotti prima del 2018 e con tutti i dispositivi iPhone, Android o Microsoft.

Si tratta di una penna particolarmente sensibile, grazie alla punta ad alta decisione, e resistente all’usura, così da scrivere in tutta tranquillità e facilità.

Potrai disegnare linee di diverso spessore semplicemente modificando l’angolo di inclinazione, senza alcun rischio di perdere linee o dettagli vari.

Per accenderla o spegnerla, basta toccare due volte sulla parte superiore, quindi non è necessaria alcuna connessione Bluetooth.

Inoltre, è dotata di tecnologia “Palm Rejection”, così da scrivere e disegnare senza guanti, considerando che il palmo della mano, molto spesso, tocca in maniera accidentale lo schermo.

È presente una piccola spia luminosa che segnala la ricarica residua, se è rossa, vuol dire che deve essere ricaricata, se verde, allora è completamente carica.

Potrai ricaricarla del tutto nel giro di 90 minuti con il cavo USB di tipo C incluso nella confezione, per utilizzarla ininterrottamente per 12 ore.

La Penna touch per iPad è un acquisto obbligato per tutti coloro che utilizzano di frequente il proprio tablet, magari per lavoro o studio.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistarla scontata del 19% su Amazon.

