Trova chiavi bluetooth in offerta: MAI Più CHIAVI PERSE

Sei un tipo che tende a perdere le proprie chiavi dappertutto o conosci chi è così? Fai un regalo apprezzato e utile: regala questo dispositivo bluetooth trova oggetti e compatibile con Alexa e Google Home.

“Ma dove ho messo le chiavi della macchina?” Se ti sei ritrovato in questa frase, abbiamo il regalo perfetto per te: Tile Mate Bluetooth, il dispositivo trova oggetti con portata di rilevamento fino a 76 metri e compatibile anche con Alexa e Google Home, nonché con app iOs e Android. Tile Mate può essere messo come portachiavi sia sulle auto di casa che su quelle di auto e moto, oppure nella zip del portafoglio, sui telecomandi e tanto altro ancora. Può essere tuo oggi a sole 17,24€ grazie al 25% di sconto e al coupon per avere uno sconto ulteriore di 1,50€.

Resistente all’acqua e con una portata fino a 76 metri, con una batteria non sostituibile ma di lunghissima durata: oltre i 3 anni. Puoi usare l’app Tile per far suonare il tuo Tile quando è nel raggio della portata del bluetooth, e ritrovare tutti i tuoi oggetti smarriti in poco tempo. Puoi sincronizzarlo con il tuo account Amazon Alexa e anche con Google Home Assistent.

Trova tutto ciò che cerchi a pochi passi

Chiedi aiuto alla Rete Tile per trovare i tuoi oggetti. Se smarrisci il Tile, aggiungi le tue informazioni di contatto, così se qualcuno scansiona il codice QR del Tile smarrito, potrà contattarti. Inoltre ricevi notifiche di Avvisi intelligenti quando dimentichi qualcosa.

Non attendere oltre: acquista oggi il tuo trova oggetti intelligente per non perdere più neanche un mazzo di chiavi. Lo trovi su Amazon per sole 17,24€ grazie allo sconto del 25% e al coupon per avere ulteriori 1,50€ di sconto.

