Trasformers telecomandato per il tuo piccolo a prezzo SPECIALE

Se il tuo piccolo ha una grande passione per i motori, ma più in particolare per i robot, allora non puoi fare a meno di regalargli uno stupendo Trasformers telecomandato, temporaneamente in sconto del 7% su Amazon.

Il divertimento non ha fine con il Trasformers telecomandato

Questo fantastico giocattolo, oltre ad avere la forma di robot, è trasformabile in una supercar in miniatura telecomandata, così da far sbizzarrire il tuo bimbo in casa o al parco.

Da sottolineare l’esperienza di guida realistica, garantita dal sistema di radiotrasmissione da 2,4 GHz.

È dotato di luci LED a forte illuminazione, oltre che di un design assolutamente favoloso. Il suono del motore è piuttosto realistico e l’auto è in grado di ruotare anche di 360°.

Come ho accennato, è possibile trasformare l’automobile in robot e viceversa. Per farlo, basta premere l’apposito tasto sul telecomando.

Ovviamente, questo giocattolo funziona a batteria, ricaricabile mediante cavo USB da 1.2 V, assicurando una notevole longevità durante il suo utilizzo.

Il controller, invece, richiede due batterie di tipo AA.

I materiali di cui sono costituiti il giocattolo e il telecomando sono di elevata fattura, più precisamente in ABS atossico e sicuro.

È sicuramente un ottimo regalo per i bambini, perché li tiene lontano da dispositivi come computer e smartphone, stimolandoli in un gioco da fare sia in casa, che fuori.

D’altronde, il controllo a distanza può stimolare non poco lo spirito avventuroso e l’immaginazione del bimbo

Il Trasfomers telecomandato è il regalo perfetto non solo per i bimbi amanti delle auto e della famosa saga di film, ma anche per quelli più avventurosi, che amano giocare all’aria aperta in modo del tutto sicuro.

Puoi acquistare questo fantastico prodotto con uno sconto del 7% su Amazon.

