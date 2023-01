TRADUCI e SCANSIONA testi con questa penna DIGITALE

Viaggi molto e hai bisogno di un ottimo traduttore sempre a portata di mano? Ricevi spesso molto documenti e non sai come scansionarli? Oggi, trovi questa penna digitale di Dosmono ad un prezzo mai visto prima. In offerta su Amazon a 155,69€.

Se stavi cercando una penna digitale che risponda a tutte le tue esigenze, soprattutto quando sei in viaggio. Con questa potrai scansionare e tradurre testi rapidamento, oggi la trovi con tanto di sconto dell’8% e coupon del 10%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il coupon e aggiungere il prodotto al carrello. Poi al momento del pagamento finale troverai il prodotto scontato automaticamente dal sito.

La penna digitale che ti cambierà la vita in un click

Se viaggi spesso e sei sempre fuori per lavoro, questa penna digitale può esserti davvero utile. Soprattutto quando devi scansionare e tradurre testi che ricevi in maniera super rapida.

Questa penna digitale è in grado di tradurre e scansionare ad alta efficienza ogni tipo di testo. Grazie alla sua tecnologia di riconoscimento OCR, può eseguire queste funzioni in meno di 0,5 secondi. Possiede al suo interno dizionari aggiornati di cinese-inglese e inglese-cinese.

Tu potrai chiedere una traduzione grazie al suo comando vocale, tra cui ben 112 lingue disponibili. Uno strumento perfetto per chi viaggia, per le trattative d’affari e per apprendere al meglio le lingue.

Grazie al comodo scanner, potrai estrarre testi online in 55 lingue e poi trasferirli sul tuo pc. Ma non solo, ultima funzione super pratica, quella della registrazione vocale. Qualsiasi conversazione vorrai registare, lo potrai fare con questo.

Se cercavi una penna digitale che ti fosse d’aiuto durante i tuoi viaggi di lavoro, o le trattative con i clienti, questa fa al caso tuo. Scansione, traduzione e registrazione in un solo click. La trovi con tanto di sconto e coupon, ad un prezzo folle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.