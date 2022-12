AMAZON IMPAZZITO: Dispositivo anti abbandono SCONTO SHOCK

È il miglior dispositivo anti abbandono sul mercato, e oggi Amazon lo propone al prezzo shock di sole 19,00€ grazie ad uno sconto del 68% attivo in pagina! Pagherai meno di venti euro al posto dei soliti 60€. Da non perdere.

Quando nasce un bambino, il suo benessere e la sua sicurezza vengono prima di ogni altra cosa. Una mamma o un papà possono essere particolarmente stanchi e provati da notti insonni e stress quotidiano, e quando il bimbo dorme beato nel seggiolino dell’auto, delle volte la mente può viaggiare veloce e perdersi fra la lista delle molte cose da fare nell’arco della giornata. Per questo è necessario installare da subito sul seggiolino auto un dispositivo anti abbandono, ancor meglio se è di marca TIPPY, il migliore per la sua categoria.

Il dispositivo anti abbandono è connesso al tuo smartphone tramite bluetooth, ed è compatibile con l’app scaricabile da Google Play e da App Store. Quando posizioni il tuo bambino sulla seduta del seggiolino, TIPPY ne rileva il peso ed entra in allerta, monitorando la tua distanza per mezzo dello smartphone. Se ti allontani troppo dalla tua auto senza aver rimosso il bambino dal seggiolino, TIPPY farà emettere al tuo telefono un fortissimo segnale acustico per avvertirti di tornare indietro a prendere il tuo bambino.

SEGNALE IMMEDIATO DI EMERGENZA PER ALLONTANAMENTO

Non solo TIPPY ti avverte subito, ma ti fornisce anche le coordinate GPS per recarti con precisione di nuovo nei pressi della tua automobile, qualora ti sia allontanato troppo.

Non attendere oltre: la sicurezza del tuo bambino non ha prezzo. Acquista il dispositivo anti abbandono TIPPY al prezzo shock di soli 19.00€ grazie al 68% di sconto attivo in pagina. Tutti dovrebbero averne uno, per norma di legge.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.