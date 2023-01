Tieni l’auto sempre d’occhio con il Localizzatore GPS per Auto in SCONTO

Se per ragioni di sicurezza vorresti sempre conoscere in tempo reale la posizione della tua vettura, dovresti sicuramente considerare l’acquisto di un comodo Localizzatore GPS per Auto, temporaneamente in sconto del 19% su Amazon.

Ottieni la posizione esatta della tua auto con il Localizzatore GPS per Auto

Si tratta di uno dei dispositivi di posizionamento satellitari più all’avanguardia, che ti farà facilmente individuare la posizione della tua auto, oltre che monitorare una serie di informazioni, come la direzione di marcia e la velocità.

Il tempo di aggiornamento della posizione è di 10 secondi, che può comunque essere regolato

Questo dispositivo è in grado di memorizzare i percorsi effettuati della vettura fino a 6 mesi, che potrai visualizzare in qualsiasi momento.

Avrai anche la possibilità di attivare la funzione “geofence“: quando la vettura esce al di fuori dell’area geografica selezionata, riceverai una notifica sul tuo smartphone.

Potrai impostare una serie di allarmi diversi, come quello per la batteria scarica o quello per la velocità eccessiva.

Per iniziare a tracciare la posizione della tua auto ti servirà anche una scheda SIM (è sufficiente che supporti la rete 2G), così da gestire il dispositivo tramite l’app gratuita o SMS.

La batteria del Localizzatore GPS per Auto è di 10.000 mAh, ma è anche impermeabile e antipolvere.

Il grado di precisione di questo localizzatore è di 5 metri.

Più forte è il segnale del dispositivo, più preciso sarà il posizionamento.

Acquistare il Localizzatore GPS per Auto può essere un’ottima idea per conoscere in tempo reale la posizione della tua vettura in modo facile e veloce.

Acquistare il Localizzatore GPS per Auto può essere un'ottima idea per conoscere in tempo reale la posizione della tua vettura in modo facile e veloce.

