Tieni cibo e bevande al fresco in auto con il Frigorifero portatile in SCONTO

Se hai sempre desiderato trasportare con te i tuoi cibi e bevande preferite, magari durante lunghi viaggi, in cui non c’è nessuna borsa frigo che tenga, ecco la soluzione che fa per te: il Frigorifero portatile a 24€ in meno, grazie al coupon di Amazon.

I tuoi alimenti sempre al fresco con il Frigorifero portatile

Questo Frigorifero portatile ha una capacità di 35 l, che può contenere, ad esempio, fino a 9 bottiglie di vino da 750 ml, o 16 bottiglie di bevande da 550 ml o 36 lattine di Coca Cola da 330 ml. Ovviamente, al suo interno, potrai riporre anche qualsiasi alimento, quindi verdure, carni, pesce, frutta o latte.

Grazie a questo dispositivo, otterrai la refrigerazioni di cui hanno bisogno i tuoi alimenti, considerando che è in grado di raggiungere i -20°C in poco tempo.

È dotato di un display digitale da cui regolare la luce, mentre la luce LED al suo interno ti permetterà di guardare meglio al suo interno.

Dentro il Frigorifero portatile è presente un pratico cestello interno, così da separare gli alimenti, mentre con la maniglia incorporata riuscirai a spostarlo comodamente.

Potrai scegliere tra tre modalità di alimentazione della batteria: bassa, media e alta, così da regolare il consumo energetico secondo le tue esigenze.

Comunque sia, la batteria intelligente è dotata di protezione da sovraccarico e cortocircuito.

Trasportare con te il Frigorifero portatile sarà facilissimo, dato che potrai posizionarlo nel bagagliaio o sul sedile, risultando perfetto per viaggi, picnic e campeggi.

Il Frigorifero portatile è un dispositivo molto interessante, che può realmente migliorarti la vita a bordo della tua auto, considerando che terrà al fresco tutti gli alimenti e le bevande che desideri.

Acquistalo oggi per aggiudicartelo a 24€ in meno al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.