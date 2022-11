SCONTO SHOCK Tendine parasole per privacy e salute

Assicurati privacy, ombra e soprattutto una protezione dai raggi UV a soli 11,99€ con uno sconto corposo del 37% su Amazon per queste tendine parasole di taglia grande.

Molto più di un semplice parasole a ventosa, un vero e proprio alleato per la salute: le tendine parasole Uraqt nella loro taglia “grande” sono oggi disponibili su Amazon con uno sconto del 37%, che ti farà risparmiare 7€ sul loro prezzo di listino. Al contrario dei più classici parasole, queste tendine hanno un sistema antipolvere, anti-zanzara e bloccante per raggi UV nocivi, e possono essere utilizzate anche con il finestrino in funzione. Non dovrai smontarle per prendere un po’ d’aria, grazie alla banda elastica e al tessuto traspirante in nylon che le caratterizza.

Le tendine funzionano come una sorta di “guanto” da inserire sullo sportello dell’auto in corrispondenza del finestrino. Questo ti garantirà non solo un’ottima copertura per privacy, ma anche la possibilità di viaggiare con i finestrini abbassati nei mesi più caldi mantenendo comunque la giusta ombreggiatura e soprattutto un fantastico blocco dai nocivi raggi UV che arrivano dall’esterno. L’elastico è di grandi dimensioni, con una larghezza da 43-52 cm e una lunghezza dai 58-115cm. Si installa e si rimuove in pochissimi secondi.

Parasole adattabile a ogni veicolo

Il prezzo vantaggioso per la versione “grande” di queste tendine parasole ben si adatta alle maggiori tipologie di automobile, persino quelle dalle dimensioni più importanti (come ad esempio pickup o SUV). Le tendine parasole Uraqt assorbono fino al 98% di raggi UV e offrono una copertura al 100% per impedire alla luce di entrare nell’abitacolo. Il materiale è lavabile in lavatrice e traspirante.

Anti-zanzare, anti raggi UV e anti “occhi indiscreti”: acquista subito le tendine parasole sfruttando il 37% di sconto attivo su Amazon, per soli 11,99€.

