Telo Copriauto: OTTIMO PREZZO al Black Friday

La stagione invernale è sempre più vicina e la necessità di proteggere la tua auto dalle precipitazione è sempre più impellente…perché non approfittare del Black Friday, acquistando l’ottimo Telo Copriauto, ora scontato del 15% su Amazon?

Proteggi la tua auto con il Telo Copriauto

L’acqua, la polvere e la neve sono solo alcuni degli agenti atmosferici che possono provocare danni alla tua vettura. D’altronde, l’inverno è sempre più vicino e la protezione della tua auto diventa prioritaria. Su Amazon è temporaneamente attiva una promozione sul Telo Copriauto.

Il Telo Copriauto in questione pesa 2,6 kg, si tratta del doppio dei teli copriauto medi, che, proprio per questo motivo, non riescono a garantire la protezione necessaria alla vettura.

È possibile utilizzarlo tutte le stagioni e le sue dimensioni sono di 4,35 x 1,50 x 1,30 m, rendendolo adatto alle berline a 2 volumi, quindi non alle berline a 3 volumi o ai SUV.

Il materiale è costituito da oxford e cotone, due tessuti che lo rendono anti-UV e impermeabile. Si tratta della composizione migliore per proteggere l’auto dagli agenti atmosferici, ma anche dall’inquinamento.

È anche antigelo e antigraffio, oltre che perfetto per la protezione contro gli escrementi di piccioni o gabbiani e la resina degli alberi.

Il design antivento prevede due nastri elastici in corrispondenza della parte anteriore e quattro nastri in nylon da fissare alle gomme, così che il Telo Copriauto rimanga sempre saldamente fissato anche in presenza di forte vento.

Infine, segnalo la presenza di una zip laterale in corrispondenza del posto del guidatore, così da aprire lo sportello dell’auto senza rimuovere il telo.

La pioggia e la neve non saranno più un problema per la tua auto con il pratico Telo Copriauto, attualmente disponibile su Amazon al prezzo di soli 39,94€.

