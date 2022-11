Telecamera per Automobile Vantrue, su Amazon OFFERTA IMPERDIBILE

La sicurezza alla guida è molto importante, soprattutto per coloro che per motivi di lavoro o per viaggi percorrono tanti chilometri. Per questo motivo vorrei consigliarvi di prestare attenzione a quest’offerta imperdibile trovata su Amazon. A soli 149.99 euro potreste portarvi a casa la telecamera per automobile a condensatore con Schermo IPS da 1,54 Pollice a 160° della Vantrue.

TELECAMERA PER AUTOMOBILE A PREZZO BASSISSIMO

Questo prodotto, che su Amazon potere trovare con un coupon di 20 euro di sconto, potrà rivoluzionare completamente la vostra sicurezza alla guida.

TELECAMERA A PREZZO BASSISSIMO, I VANTAGGI:

Tralasciando gli aspetti banali del prezzo e dello sconto, questa telecamera potrà migliorare la tranquillità in macchina grazie ai diversi benefit che essa fornisce:

Aiuto nei parcheggi disponibile per tutto il giorno: questa telecamera utilizza la tecnologia di monitoraggio del buffer. Sotto il rilevamento del movimento, può registrare 5 secondi prima del movimento, durante e 30 secondi dopo, il che protegge meglio l’integrità degli eventi e i tuoi interessi.

Nel caso di incidente stradale non ti devi preoccupare delle problematiche legate ai conflitti di traffico in quanto il sistema bloccherà automaticamente il video corrente che verrà bloccato nel file di emergenza, evitandoti ulteriori complicazioni.

Fino a 6M al secondo ti consente di scaricare rapidamente video senza dati mobili. È possibile visualizzare in anteprima, riprodurre e modificare file video live sul telefono con una distanza di rilevamento di 10m.

VANTRUE Dashcam offre fino a 18 mesi di garanzia.

Questo è il momento perfetto per acquistare la telecamera per l’automobile in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.