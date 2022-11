Telecamera per auto Full HD in OFFERTA su Amazon

La telecamera per auto, è un acquisto sempre molto utile, in quanto ti permetterà di filmare momenti importanti dei tuoi viaggi. Ed oggi, troviamo la telecamera per auto Full HD di GKU ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 59,99€. Così, potrai risparmiare ben 20€ rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare questa telecamera per auto Full HD di GKU, con lo sconto del 25% in esclusiva Prime, ti basterà aggiungerla al carrello di Amazon. Ed al momento del pagamento finale, il prodotto ti risulterà scontato automaticamente.

Avrai sempre i video dei tuoi viaggi a portata di mano con la telecamera per auto di GKU

Grazie a questa telecamera per auto potrai controllare tutto ciò che accade durante i tuoi viaggi e anche quando tu non ci sei. Un modo per avere sempre a portata di mano tutti i video di cui hai bisogno, anche in situazioni d’emergenza.

La Dash Cam Wi-Fi con risoluzione di 2.5K FHD, è dotata di un obbiettivo di altissima definizione 1600P. Possiede anche un efficiente sensore ed un’ampia osservazione street view.

Inoltre, questo modello è in grado di catturare tutta la segnaletica stradale che si trova attorno alla tua auto, sia durante il giorno, che durante la notte. Avrai sempre la telecamera dalla tua parte, in caso di tamponamenti o collisioni.

Una telecamera che ti fornirà anche una varietà di messaggi vocali, pensati per aiutarti a conoscere lo stato attuale del tuo registratore. Inoltre, possiede anche una funzione Wi-Fi e la puoi controllare tramite l’app. Potrai scaricare tutti i video registrati con un’ottima qualità di 1600P. Molto semplice anche l’installazione sull’auto.

