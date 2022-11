Tappetino per Cruscotto Antiscivolo: GRANDE SCONTO su Amazon

Vuoi avere il tuo smartphone sempre a portata di mano in auto, senza il rischio che possa cadere alla prima curva? Ecco la soluzione per te: il Tappetino per Telefono Antiscivolo è ora scontato del 36% su Amazon!

Mantieni lo smartphone a portata di mano con il Tappetino per Telefono Antiscivolo

Questo pratico set include un tappetino antiscivolo con le seguenti quattro funzioni: portaoggetti, aromaterapia, portacellulare e targa. Quindi, potrà contenere non solo smartphone, ma anche monete, documenti, occhiali da sole e chiavi. È ora disponibile il Tappetino per Telefono Antiscivolo su Amazon a un prezzo speciale.

Oltre al tappetino antiscivolo, il prodotto include 6 adesivi per inserire il proprio numero di telefono e mostrarlo all’esterno, in caso di parcheggio temporaneo, ma anche 2 strisce aromatiche, con profumo casuale, e 4 cinturini di protezione antigraffio per auto.

Il pad antiscivolo è in PVC di alta qualità, quindi non si indurisce in presenza di basse temperatura, né si scioglie nel caso opposto.

È possibile ruotare a 360° il supporto del telefono, che è compatibile con tutti gli smartphone prodotti recentemente. Lo stesso discorso vale per gli adesivi con numero di telefono, che potrai decidere di nascondere o meno ruotando il supporto in base alle tue esigenze.

Installare il Tappetino Antiscivolo è veramente semplice, dato che non ci sono ventose, né magneti o viti. Potrai anche lavarlo, senza il rischio di rovinarlo: basta sciacquarlo sotto acqua fredda e utilizzarlo una volta asciutto.

Una pulizia regolare è sicuramente utile per conservare l’uso dei cuscinetti antiscivolo.

Se desideri avere il tuo smartphone sempre a portata di mano ed utilizzare le sue funzionalità con estrema facilità mentre sei a bordo della tua auto, non devi fare altro che acquistare il Tappetino per Telefono Antiscivolo, ora acquistabile con uno sconto del 36%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.