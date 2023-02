Tablet TOSCIDO, acquista su Amazon con OFFERTA SPECIALE!

Approfitta subito della ghiotta occasione che potrai trovare sulla piattaforma di Amazon. Troverai l’ultimo modello del Tablet della TOSCIDO ad un prezzo incredibile. affrettati prima che scada l’offerta. Se decidessi di acquistarlo adesso potrai usufruire di un coupon sconto pari a 15 Euro.

ACQUISTA ORA IL TABLET TOSCIDO SU AMAZON!

Il nuovo Tablet TOSCIDO utilizza l’ultimo modello di Android 10.0, un sistema operativo più fluido del precedente. Il prodotto in questione è dotato di schermo curvo 2.5D, display IPS HD con una risoluzione da 1920×1200 pixel. Grazie a queste caratteristiche potrai beneficiare di dettagli ad alta risoluzione e colori nitido per un’esperienza visiva più realistica da tutte le angolazioni.

Importante evidenziare che il tablet della nota marca è dotato di processore Octa Core. Il tutto ha una memoria RAM di 4 GB e 64GB di ROM. Il display è stato progettato in modo tale da offrire una tecnologia IPS con una schermata da 10.1 pollici per garantirti una visione di alta qualità.

Il Tablet TOSCIDO ha una finitura metallica di altissima qualità che ti permetterà di poter utilizzare il tuo prodotto ovunque tu sia con la sicurezza di un’eccezionale protezione. Da sottolineare la qualità offerta dal tablet circa la connessione WI-FI Super Veloce. Il tutto ha una potenza che va da 2,4 Ghz a 5 Ghz.

Non avrai nessun tipo di preoccupazione circa l’ autonomia del tablet dato che il prodotto è dotato di una batteria da 6000 mAh consente fino a 12 ore di uso. Potrai scattare anche delle fotografie uniche con la fotocamera posteriore da 13 MP e Selfie e video con la fotocamera frontale da 5 MP.

Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello del Tablet TOSCIDO, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.